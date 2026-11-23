Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor'da, kulüp aleyhine yürütülen önemli bir yargı süreci sonuçlandı. Eski futbolcu ve futbol temsilcisi Uğur Avadan tarafından, alacaklarının tahsili amacıyla Kayserispor Kulübü Derneği aleyhine açılan iflas davasının karar duruşması 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

SÖZLEŞMEDEKİ İBARE DAVAYI DÜŞÜRDÜ

Duruşma salonunda her iki tarafın avukatları hazır bulunurken, davacı Uğur Avadan celseye katılmadı. Duruşmada söz alan Kayserispor kulübünün avukatı, haksız olarak açıldığını savunduğu davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından dosya kapsamını değerlendiren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, taraflar arasında daha önce imzalanan sözleşmede yer alan "alacağı yoktur" ifadesini gerekçe göstererek, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine hükmetti.