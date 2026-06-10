Gelecek sezon TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor’da teknik direktör Erling Moe’nin sözleşmesi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcıya dün teşekkür edildi.

Sarı kırmızılılarda teknik direktörlük görevine son olarak Eyüpspor’da görev yapan Atila Gerin getirildi. Kayserispor’dan yapılan anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.