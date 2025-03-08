Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bellona Kayserispor ile RAMS Başakşehir, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanmayı başardı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Carlos Mane, 67. dakikada Stephane Bahoken ve 72. dakikada Miguel Cardoso attı. Başakşehir'in tek golü 89. dakikada Philippe Keny'den geldi.
Süper Lig'de düşme hattında bulunan sarı kırmızılılar bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı ve 16. sırada yer aldı. 36 puanlı Başakşehir ise 7. basamakta bulunuyor.