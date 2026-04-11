Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya yanıt verdi.

Tedesco’nun ‘küçük takım’ benzetmesinin sorulması üzerine ise Erling Moe, “Öncelikle Tedesco Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil. Kayseri küçük bir şehir değil. Büyük bir takım ve gururlu bir şehir. Sadece tabelaya ya da puan tablosuna bakarak konuşmak Fenerbahçe’nin teknik direktörü olan birine yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Görelim; Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir takım ise senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensinler, biz Kayserispor ile ilgilenelim. İşimize bakalım” dedi.

TEDESCO: BU TAKIMLARA KARŞI OYNAMAK ZOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, karşılaşma sonrası, “Rakipler çok kapalı oynadıkları zaman sadece Fenerbahçe değil, bütün takımlar bu anlamda sıkıntı yaşayabiliyorlar. En zoru bu tarz kapalı takımlara karşı oynamak. Daha ‘küçük’ diye nitelendirebileceğimiz takımlar kale önüne otobüsü park edip kontra ataklar yapmaya çalışabiliyorlar. Uzun top oynayıp ikinci topları kazanmaya, duran toplar kazanmaya çalışabiliyorlar. Futbolda yeni bir şey değil. Aslında ilk yarı girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Talisca’nın girmiş olduğu net pozisyonlar vardı. Tabii ki ilk golü bulduktan sonra daha fazla alan buluyoruz. Özellikle 2-0 bulduktan sonra rakibimiz daha açık oynadı, daha fazla alan bulup daha tehlikeli olabildik. Bence modern futbol biraz daha kompleks, her şeyin farkında olmanız gerekiyor; hem topu tutmanız gerekiyor, zaman zaman önde savunma yapmanız, zaman zaman geride savunma yapmanız. Geçişler yapmanız gerekiyor. Yer yer uzun toplar oynamanız gerekiyor. Bunu ne kadar yaparsanız o kadar iyi” ifadelerini kullandı.