Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Kayserispor rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ve 52. dakikada Stephane Bahoken attı. Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 33 puana yükseldi. Ligden düşmesi garantilenen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.
Süper Lig’in gelecek haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Adana Demirspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.