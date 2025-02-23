Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı 44. dakikada Duckens Nazon'un golüyle Kayseri ekibi 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Kayserispor, 24 puana yükseldi. Göztepe ise 35 puanda kaldı.
JAKIROVIC FARKI
Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile çıkışa geçti. Kayserispor, Jakirovic yönetiminde ligde 4 maça çıkarken 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan aldı ve 5 maçlık hasretin ardından seri yakaladı.
Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe'nin ise galibiyet hasreti dört maça yükseldi.