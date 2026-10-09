Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nu UEFA standartlarına uygun hale getirmek için başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre yürütülen çalışmalarla UEFA standartlarına uygun modern bir yapıya kavuşturulacak stadyumun son durumunu inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tesisin teknik donanımı ve saha altyapısı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ses ve ışık sistemlerinden çatı düzenlemelerine kadar tüm işlemlerde sona gelindiğini belirten Büyükkılıç, stadın milli maçlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine çağrıda bulunan Büyükkılıç, en kısa sürede Kayseri'ye bir milli maç verilmesi durumunda şehrin organizasyona en güçlü desteği vereceğini vurguladı.