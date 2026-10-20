Kayserispor'a Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından iki yeni transfer yasağı daha geldi. Kulübün yazılı açıklamasına göre, FIFA nezdinde transfer yasağına konu dosya sayısı 7'ye, toplam tutar ise 1 milyon 934 bin euroya yükseldi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen sarı-kırmızılı ekipte, geçmiş dönemlere ait dosyalar sonuçlanmaya devam ediyor. Geçen sezon Kayserispor ile sözleşmesini fesheden İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi'nin alacağı 1 milyon 7 bin euro olarak açıklandı. Vito Tercolo dosyasındaki tutar ise 156 bin euro oldu. Böylece son iki dosyanın toplamı 1 milyon 163 bin euroya ulaştı.

YEDİ DOSYANIN TUTARLARI AÇIKLANDI

Kulübün duyurduğu transfer yasağına konu dosyalar ve tutarları şöyle:

Erling Moe: 120 bin euro

Hussain Etzaz Mozafar: 60 bin euro

Trond Strande: 60 bin euro

Carlos Mane: 75 bin euro

Mehdi Bourabia: 456 bin euro

Ali Karimi: 1 milyon 7 bin euro

Vito Tercolo: 156 bin euro

BORÇLAR ÖDENİP İŞLEMLER TAMAMLANIRSA KALDIRILABİLECEK

Kayserispor, transfer yasaklarının tamamının “öde-kaldır” niteliğinde olduğunu bildirdi. Açıklamada, ilgili dosyalardaki borçların ödenmesi ve FIFA nezdindeki gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla yasakların kaldırılmasının mümkün olduğu belirtildi.