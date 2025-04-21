Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor karşısında uzatma dakikalarında yerdiği golle 3-3 berabere kalırken büyük şok yaşadı. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de moraller tamamen bozuldu.
DUCKENS NAZON'DAN MOURINHO PAYLAŞIMI
Kayserispor'un 2. golünde kafa vuruşunu yapan Duckens Nazon, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı.
Duckens Nazon, yaptığı paylaşımda Jose Mourinho'nun görüntüsünü yayınlarken "Az önce Mourinho'nun elini sıktım. Çok sinirliydi. Ona 'Özür dilerim patron' dedim" ifadelerine yer verdi.