Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 3. Lig ekibi Bitlis 1916 Spor, 29 Ekim 2026'da sahasında Kayserispor'u 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Bitlis ekibinin başında, ekim ayında göreve gelen Şenol Güneş'in küçük kardeşi Bahaddin Güneş vardı.

Takımı yaklaşık üç hafta önce devralan Güneş, kendisinden üst ligde mücadele eden rakibini kupanın dışında bıraktı. Bitlis ekibi, önceki turda da Silifke Spor'u elemişti.

BİTLİS'TEN DÖRT GOL

Ev sahibi takım, Ali Akkuş'un 30. dakikadaki golüyle öne geçti. Muhammet Arslantaş, ilk yarının son dakikasında farkı ikiye çıkardı.

Halil Yılmaz'ın 53. dakikadaki golü skoru 3-0'a taşıdı. Kayserispor, 62. dakikada tek golünü buldu. Enes İslam İlkin ise 80. dakikada maçın sonucunu belirledi: 4-1.

BAHADDİN GÜNEŞ KİMDİR?

10 Mart 1960'ta Trabzon'da doğan Bahaddin Güneş, 66 yaşında. Türkiye A Milli Takımı'nı iki dönem çalıştıran Şenol Güneş'in küçük kardeşi olan Güneş, futbola Trabzonspor altyapısında başladı. İki kardeş de Trabzonspor formasını giydi ve futbolculuğun ardından antrenörlük yaptı.

Savunmada ve defansif orta sahada görev yapan Bahaddin Güneş, 1980-1988 yılları arasında Trabzonspor'da oynadı. Ardından iki sezon Konyaspor forması giydi, 1990'da MKE Ankaragücü'ne geçti. Futbolculuğunun son yıllarını İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçirdi ve 1996'da oyunculuğu bıraktı.

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ PENDİKSPOR'DA

Antrenörlüğe İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Güneş, ilk teknik direktörlük görevini 1997'de Pendikspor'da üstlendi. 2000'li yıllarda Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'da yardımcı antrenörlük yaptı; Pazarspor ve Adıy amanspor'u teknik direktör olarak çalıştırdı.

Kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçiren Güneş, son yıllarda Ankara Demirspor, Afyonspor, 1461 Trabzon FK ve Sultan Su İnegölspor'da görev aldı. 2025'te Ankaraspor'un başına geçti.

Kaynakta aktarılan Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre, Bitlis 1916 FK ile sözleşmesi 5 Ekim 2026'da başladı ve 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Kulüp, göreve gelişini duyururken Güneş'in bilgi ve tecrübesine güvendiğini belirtti.