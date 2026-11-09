Fon soruşturmasında adı geçen ve TMSF'nin kayyım olarak atandığı Tera Yatırım Teknoloji Holding hakkında 66 milyon liralık icra takibi kapsamında haciz işlemi başlatıldı. Haciz memurları, şirketin bulunduğu binaya giderek mal varlıklarına ilişkin tespit çalışması yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, şirkete ait olduğu değerlendirilen lüks araçlar ile bina içindeki ofis eşyaları kayıt altına alınıyor. Tespitlerin tamamlanmasının ardından haciz kapsamına alınacak mal varlıklarına ilişkin işlemlerin sürdürülmesi bekleniyor.

SPK 131 FONUN TASFİYESİNE KARAR VERMİŞTİ

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmanın merkezindeki fonlarla bağlantılı olduğu belirtilen holding hakkındaki haciz işlemi, fonlara yönelik tasfiye kararının ardından geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. TEFAS verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 826 milyar TL. Bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcının parasının bulunduğu belirtiliyor.

TERA BAĞLANTILI 5 FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 538 MİLYAR TL

Tasfiye kapsamındaki fonlar içinde en büyük payın Tera bağlantılı fonlarda olduğu ifade ediliyor. Tera bünyesinde bulunduğu belirtilen 5 fonun toplam büyüklüğü yaklaşık 538 milyar TL olarak aktarılıyor.