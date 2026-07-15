Anayasal haklarını alamadıkları gerekçesiyle Tekgıda-İş sendikası öncülüğünde geçen yıl örgütlü mücadele başlatan Tatbak fabrikası ve mağazalarında çalışan işçiler, basın açıklaması yaptı.

Tekgıda-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Başkanı Mustafa Efe tarafından yapılan açıklamada sendikalı çalışanların mobbinge maruz kaldığı ve istifa etmeleri yönünde zorlandıkları ifade edildi.

Tatbak’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği belirtilen açıklamada sendikalı olan ve eylemlerde öncü safhalarda yer alan 6 kişinin hiçbir mazeret gösterilmeksizin işten çıkartıldığı ardından yine sendikalı 13 kişinin daha aynı duruma maruz kaldığı kaydedildi.