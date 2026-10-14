Türkiye bugün bir güne daha operasyonla uyandı. Sabah saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'dakine polis baskını düzenlenirken, kanala kayyum atandı. Halk TV'nin yayını da durduruldu.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak operasyona tepki gösterdi.

Mahiroğlu açıklamasında "Halk TV'ye sahip çıkmak Türkiye'deki demokrasi mücadelesine sahip çıkmak demektir ve bundan hiçbir güç bizi vazgeçirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Mahiroğlu'nun açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Merhaba değerli Türk halkı ve sevgili Halk TV izleyicileri. Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor. Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı. Şu an yayınlarımızı kontrol edemiyoruz.

Öncelikle Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız ama mutlaka alacağız. Halk TV'ye sahip çıkmak Türkiye'deki demokrasi mücadelesine sahip çıkmak demektir ve bundan hiçbir güç bizi vazgeçirmeyecektir.

İktidarı bu yanlış adımdan geri dönmeye çağırıyorum. Yapmayın, etmeyin. Türkiye bu kötülüğü hak etmiyor. İkinci bir konu ise hakkımda MASAK raporlarına raporları dayanak gösterilerek ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Yargının bir silah olarak kullanılması Türkiye'ye verilen en büyük zarardır. Türkiye'nin bilmesini isterim ki bu saldırı sadece bana yönelik olmadı. 7 aile bireyimi de gözaltına aldılar. En çok zoruma giden şu oldu: Sivas'ın Gürün ilçesinde 70 yaşındaki abimin evine gidip onu gözaltına aldılar.

Bir diğer konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmezsem olmaz. Üç gün önce çıkıp bugünün işaret fişeğini ateşledi, daha önce yaptığı gibi. Size en iyi cevabı halk verdi, verecek Kemal Bey. Tarih sizi ve sinsiliğinizi asla unutmayacak.

Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Sizleri Halk TV'ye sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizler inançlı insanlarız. Ömrümüz belli. Bu Cafer Mahiroğlu'nun sınavı değil, Türkiye'nin sınavıdır. Eminim ki bu sınavda hep birlikte başarılı bir şekilde çıkacağız.

Hepinize sonsuz teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum. Bugüne kadar bize verdiğiniz desteklerden dolayı minnettarım. Allah Türkiye'ye zeval vermesin diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi tekrardan yolluyorum."