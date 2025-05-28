Yasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sıkıntıların üzerine açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.
6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00 sıralarında 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-elkoyma ve inceleme kararı verildi.
Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atandı.
Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, elde edilen meblağların ise 274 farklı banka hesabına aktarıldığı iddia edildi.
Savcılık açıklamasında, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın örgütün liderliğini yaptığı ve yasa dışı para trafiğine ön ayak olduğu belirtildi.
ALİ YERLİKAYA'DAN MASAK RAPORU PAYLAŞIMI
Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada MASAK raporunda Papara sistemlerinden sürdürülen yasa dışı işlemlere ilişkin şu verileri paylaştı:
"26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu,
Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve
Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu."