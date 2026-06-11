21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile mahkeme iradesi sonucu CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, dokuz CHP'li milletvekilinin partiden ihracını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan CHP MYK’sında aralarında milletvekillerinin de yer aldığı isimlerin ihraçları görüşüldü.



Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin basın sözcüsü Müslüm Sarı, dokuz ismin parti üyeliklerinin askıya alındığını ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Müslim Sarı, Özgür Özel’le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılacağını belirtti. Sarı “Aklanıp gelecekler” diye konuştu.





BAŞKAN VEKİLLİKLERİ DÜŞTÜ



MYK kararındaki “İvedi’’ ifadesi Parti Meclisi’nden onay alınmayacağı, ihraç isteminin “Tedbirli” olması da oy haklarının olmadığı anlamına geliyor. Bu karar ile iki grup başkanvekilliği boşa düştü. Kılıçdaroğlu’nun bu göreve atama yetkisi bulunuyor.





İHRAÇ HAMLESİNDEN 'PM MÜHENDİSLİĞİ' ÇIKTI



Kesin ihracı istenen 9 vekilden dördünün Parti Meclisi üyesi olması, bugünkü Parti Meclisi toplantısında dengeleri değişterecek. Parti Meclisi üyelikleri düşeceği için Kılıçdaroğlu destekçilerinin çoğunluğu artmış oldu.



'VEKİLLERE UYGULANAMAZ'



CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Parti Tüzüğü’nün 63. maddesinin görselini paylaştı:



“Gerçekten 63/5 ten mi işlem yaptınız? Bir taneniz bile demedi mi bu madde milletvekillerine uygulanamaz diye. Üstelik oy birliğiyle öyle mi? Yazık size ya!”





ZEYNEP EMRE: TÜZÜĞE AYKIRI



CHP Milletvekili Zeynel Emre, ihraç talepleri üzerine dün bir basın toplantısı düzenledi ve yaşananlar için “Kara bir gün” yorumu yaptı. Emre, şöyle dedi:



“Bugün mahkemeye başvuracağız. Butlan kararı hukuksuzdur. Bu karar da hukuksuzdur. Bir CHP’linin nasıl disipline sevk edileceği tüzükte açıktır. Parti Meclisi’nin kararı gerekir. Ortada bir Parti meclisi kararı var mı? Yok. Kimsenin desteği yok. Oturup olağanüstü kararları alacağım. Böyle olmaz. Butlan kararı karşısında parti tüzüğümüzde, bir ihraç kararı alınma hakkı da yoktur.”







