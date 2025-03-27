Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanması ve yerine Kayyum Cevdet Ertürkmen’in atanmasından sonra kapanan Şişli’nin biri gezici üç kent lokantası dün de kapalı kaldı. Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre Şişli Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz öğün sağladığı Fuat Soylu İlköğretim Okulu’na dağıttığı yemek de kayyum tarafından iptal edildi.

KAYYUM ISRARLA YALANLADI

Lokantaların açılmadığı haberinin duyulması üzerine ‘tedarik nedeniyle’ hizmete ara verildiği açıklanmıştı. Dezenformasyon Merkezi de “Lokantalar kapatılmadı” diye ısrarla açıklama yapmıştı.

Dün Şişli’deki üç kent lokantası da açılmadı. Lokantalardan birinin camına asılan “Halkın ekmeğine, AKP tarafından el konulmuştur” yazısı dikkat çekti.

Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir de dün avukatıyla birlikte Emniyet’e giderek teslim oldu. “Kent Uzlaşısı” operasyonu kapsamın da hakkında yakalama emri olan Ebru Özdemir gözaltına alındı.