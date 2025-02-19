Geçtiğimiz hafta Van Büyükşehir Belediyesi''ne atanan kayyum, DEM Partili Edremit Belediyesi ilçesine bağlı birçok mahalledeki çöp konteynerlerini topladı. Yükleme ve boşaltma sırasında çoğu hurdaya döndüğü için kullanılamaz hale gelen ve sayısı 600'ü bulan konteynerlerin belediyeye olan zararı yaklaşık 5 milyon TL oldu.

KONTEYNERLER ‘ÇÖP’ OLDU

Edremit Belediyesi’ne bağlı üç mahalledeki çöp konteynerleri, güvenlik gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar tarafından toplatıldı. İş makinaları ile toplanan ve Süphan Mahallesi’ndeki Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Garajına bırakılan konteynerlerin büyük bir kısmı, iş makinalarının etkisiyle yükleme ve boşaltma sırasında zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

600 KONTEYNER TOPLATILDI

Kurubaş, Süphan ve Selahattin Eyyubi mahallelerinde toplanan konteynerlerin sayısı ortalama 600’ü buldu. Bu durum, hem belediyenin maddi zarara uğramasına neden oldu hem de söz konusu mahallelerdeki temizlik hizmetinin aksamasına yol açtı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre hurdaya dönen veya zarar gören farklı kapasitedeki konteynerlerin belediyeye zararının ise yaklaşık 5 milyon TL dolaylarında olduğu öğrenildi.

BELEDİYE KONTEYNERLERİN TESLİM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Edremit Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak toplanan konteynerlerinin kendilerine teslim edilmesini talep etti. Toplanmanın devam ettiği yerlerde, toplama işleminin kendileri ile koordinasyon halinde yapılmasını isteyen belediye, mahallelerde yaşanan temizlik sorununa dikkat çekti. Öte yandan belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, konteynerlerin alındığı mahallelerdeki temizlik hizmetini sürdürmek için büyük çaba sarf ediyor. Ekipler, sokaklardaki belli noktalara bırakılan çöpleri vardiyalar halinde toplayarak oluşabilecek kirliliğin önüne geçmeye çalışıyor.