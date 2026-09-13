Gıda masrafını, barınma ihtiyacını karşılayamayan, aylık 23 bin 552 lira ile geçinmesi beklenen emeklilerin şimdi de lokali kayyuma takıldı. İstanbul Esenyurt’ta emeklilerin buluşma noktalarından Türkiye Emekliler Derneği Şubesi kapanma riskiyle karşı karşıya. Gazetemiz de dernekte görüştüğü emeklilerin sorunlarını haberlerine taşımıştı.

Dernek lokalinin kira sözleşmesini uzatmayan Esenyurt Belediyesi kayyum yönetimi, taşınmazın ihale ile yeniden kiralanacağını bildirdi. Belediyeye 31 Ekim 2024’te kayyum olarak atanan Can Aksoy, Ahmet Özer’in yerine göreve getirilmişti. Belediyenin yazısına göre, Üçevler Mahallesi Nazım Hikmet Parkı’ndaki 48.90 metrekarelik dernek lokalinin kira sözleşmesi 23 Ekim 2026’da sona erecek. Bina, 4 Ekim 2023 tarihli encümen kararıyla üç yıllığına derneğe kiralandı. Türkiye Emekliler Derneği Esenyurt Şube Başkanı Cafer Cengiz, sözleşmenin uzatılması için başvurduklarını ancak belediyenin 24 Ağustos tarihli yanıtında, belediyeye ait taşınmazların ‘ihale’ yoluyla kiralanabileceği bildirildi.

‘KAYYUM RAHATSIZ OLDU’

Kayyum yönetiminin emeklilerin geçim sıkıntılarını dile getirmesinden rahatsız olduğunu öne süren Cengiz, “Burada birkaç basın açıklaması yaptık, sorunlarımızı dile getirdik. Bu, rahatsızlık yarattı kayyum yönetiminde. Onun için bizi buradan çıkarmak için tüm çareleri deniyorlar” dedi.

Aksoy ile görüşmek için talepte bulunduğunu ancak karşılık alamadığını söyleyen Cengiz, kayyum yönetiminin bazı derneklerle görüştüğünü, emek ve sosyal sorunları gündeme getiren derneklerle ise görüşmediğini iddia etti.

‘İhale ilanı göstermelik istediğine veriyor’ iddiası

Belediyenin taşınmazın ihale ile kiralanacağı yönündeki yanıtını değerlendiren Dernek Başkanı Cafer Cengiz, “İhaleleri takip edin, ihaleden alın deniyor ancak öyle bir şey yok. İstediğine veriyor” iddiasında bulundu. “Burası, hem emeklilerin buluşma noktası hem de sosyalleşeceği bir yer oldu” ifadelerini kullanan Cengiz, maddi durumu olmayan emeklilerin de lokalde çay içebildiğini, buranın ellerinden alınmak istenmesinin emeklilerin ekonomik sorunlarını görünür kılmalarından kaynaklandığını savundu.