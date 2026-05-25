103 yaşındaki CHP dün tarihi bir gün yaşadı. İstinafın CHP Kurultayı’na yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde süren hareketlilik gece yarısının ardından arttı.

UZAKLAŞTILAR

CHP’liler ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grubun Genel Merkez’e girmeyi talep etmesi üzerine sabah saat 07.30 sıralarında arbede yaşandı. Genel Merkez’in önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerle genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı. Kavga çıktı. Karşılıklı olarak hakaretler edildi. Su şişeleri fırlatıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri sabahın erken saatlerinde kol kola girerek CHP Genel Merkezi’ne yürüdü. Kılıçdaroğlu’na yakın olan milletvekilleri Mahir Polat, Orhan Sarıbal, Ali Fazıl Kasap, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mustafa Adıgüzel, Barış Bektaş, eski milletvekilleri Müslüm Sarı, Yıldırım Kaya, Durdu Özpolat, Mehmet Tüm, Avukat Celal Çelik, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ahmet Ersan Özsoy genel merkezin önüne gelerek görüşme talep ettiler. Ancak kapılar açılmadı.

‘İŞBİRLİKÇİLER’

İtiş kakışın yaşandığı arbedede, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen grup, Genel Merkez’den uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, Genel Merkezin tahliye talebinin yerine getirilmesine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçeden saatler önce Kılıçdaroğlu ekibince Genel Merkez personelinin aranarak, “Genel Merkez’de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin” dedi. Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olarak bilinen CHP milletvekili Deniz Demir, CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililere “Kavga etmeye değil, uzlaşmaya geldiklerini” söyledi. Demir’e, partililer “Saray’la iş birliği içindesiniz” diyerek tepki gösterdi.

iTİRAF ETTİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekili Mustafa Adıgüzel SÖZCÜ TV’deki canlı yayında “Neden erken saatlerde CHP Genel Merkezi’ne gittiklerinin” sorulması üzerine, “Tabii ki emniyet buraya hamle başlatacağı için” dedi.

Kılıçdaroğlu polis müdahale etsin diye talimat verdi

Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları ve bazı milletvekillerinin partiye alınmaması üzerine Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Çelik Ankara Valiliği’ne ve Emniyet Müdürlüğü’ne saat 09:00’da parti binasının tahliyesi işlemi başvurusu yaptı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.” Çelik’in başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.