CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP'nin yeni üye katılım törenine "cast ajansları aracılığıyla figüran taşındığı" skandalını gündeme getiren BirGün muhabiri Ebru Çelik'i hedef aldı. Tekin, düzenlediği basın toplantısında habere sert tepki gösterirken, Çelik'e yönelik hakaret içeren ifadelerin kullanıldığı bir ses kaydını dinletti.

SES KAYDINI DİNLEMEMİŞTİM ÖZÜR DİLERİM

Katıldığı bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Kayyum Gürsel Tekin, BirGün Muhabiri Ebru Çelik'e hakaret içeren ses kayıtları ile ilgili soruya verdiği yanıtta durumun kendisini üzdüğünü ifade ederek "Ona üzüldüm yani şuna emin olun ben dinlememiştim. Dinleseydim kesinlikle yayınlamazdım. Çünkü hiçbirisine yapmam yani kim olursa olsun. Dinleyince de kesemedim yani üzüldüm. Bundan dolayı da özür diliyorum" ifadesini kullandı.