CHP’de İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi. Gelişmeyi CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı şu ifadeleri kullandı; TEKİN'E TEŞEKKÜR ETTİLER "Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin’e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel’e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

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