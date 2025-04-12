SÖZCÜ TV’de Öncesi Sonrası programına katılan yazarımız ve SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, TMSF’nin kayyum atadığı İmamoğlu İnşaat’ın sahibi olan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile görüştü.

Öztürk, Hasan İmamoğlu’nun kendisine şunları söylediğini anlattı:,

-Çok üzgünüm. Ben bu şirketi 1968 yılında kurdum. O günlerden bu güne kadar hayatımı bu şirkete verdim. Trabzon’da kurmuştum. Devlet benim şirketime el koymaya kapatmaya karar vermiş.

-Bugün (dün) 7-8 kişi geldi. Bu olaylarla ilgili söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum üzüntüm var. Sıkıntılıyım. Vergilerim var. Param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum.

Malım var günlerdir satışını yapamıyorum. Şirketime gelenlere şunu söyledim. Şirketi kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz de diyecek bir şeyim yok. Ben tarladan geldim, gerekirse yine tarlaya dönerim.”