Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berat Kaşkaloğlu, mezuniyet töreninde açtığı "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" pankartı nedeniyle hem mezuniyet kartının iptal edilmesiyle hem de yüksek lisans programına kabulünün geri çekilmesiyle karşı karşıya kaldı.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, törendeki pankart eyleminin ardından fakülte yönetimi Berat Kaşkaloğlu'nun LinkedIn hesabını inceledi ve kısa süre sonra “tören düzenini bozduğu” gerekçesiyle mezuniyet kartını iptal etti.

YÜKSEK LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Kaşkaloğlu, lisans döneminde uluslararası bir dergide makale yayımlayan, başvuru sınavlarında yüksek puan alan ve bölüm mülakatından başarıyla geçen bir öğrenci olmasına rağmen, yüksek lisans programına kabulünün enstitü tarafından iptal edildiğini belirtti.

Kaşkaloğlu, süreci “Bölüm toplantısından geçtim, hocalar 'seni kesin aldık' dedi. Ama enstitü listeden çıkardı. Eğitim hakkım ihlal edildiği için dava açacağım” diye özetledi.