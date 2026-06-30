Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkeme kararı sonrası oluşan yeni yönetimin aldığı kararlar parti içindeki tartışmaları büyütüyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 26 il başkanı ve il yönetimini görevden aldı.

Karardan etkilenen illerden biri de Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli oldu. 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen CHP 39. Olağan İl Kongresi’nde delegelerin oyuyla il başkanlığına seçilen Berkay Gündoğan ile il yönetiminin görevine son verildi.

“SEÇİLMİŞ YÖNETİMLERE MÜDAHALE”

Görevden alınmasının ardından SÖZCÜ’ye konuşan CHP Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan, alınan kararın yalnızca yöneticileri değil örgüt iradesini hedef aldığını savundu. Gündoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin emeğiyle, halkın umuduyla ve örgütlerinin iradesiyle var olan bir partidir. Bu partinin gücü dar kadro hesaplarından değil, ülkenin dört bir yanında alın teriyle mücadele eden örgütlerinden gelir. Seçilmiş il yönetimlerini bu şekilde görevden almak yalnızca kişilere dönük bir tasarruf değil, doğrudan örgüt iradesine yönelmiş bir tasfiye girişimidir.”