Sanatçı Müfit Can Saçıntı, 5-20 Temmuz’da Akşehir Belediyesi’nce düzenlenen 67. Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin açılışında yaptığı kayyum şakası için ifadeye çağrıldı. Nasreddin Hoca’yı canlandıran Saçıntı, “Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım” demişti. AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan da töreni terk etmişti.

DÖNMEZSEM POLİSE GİDİN

Saçıntı şunları söyledi: “İfade vermeye gidiyorum. Birisi suç duyurusunda bulunmuş. (Milletvekili değil) Dün ifadeye çağırdılar. Rahatsızdım gidemedim.”

“Şimdi Kadıköy Rıhtım Polis Karakoluna gidiyorum. Bir saate kadar dönmezssem, polise haber verin.”

“Problem yok. Görevlendirilen memur bey, izinliymiş. Pazartesi tekrar gideceğim. Karakoldaki memur beylerin bi çayını içtim geldim. Hatta çok beğendim iki çayını içtim. Çok güzeldi, “Kaçak çay mı” diye soramadım.”

Müfit Can Saçıntı, şenlikte Nasreddin Hoca oldu.

EŞİN YERİNE MAHMUT VAR

Saçıntı şenlikte kayyumu şöyle anlatmıştı: “Kardeşim sen birini sevdin, o da seni sevdi, evlendiniz, gerdeğe girdiniz. Gerdek sabahı bir uyanıyorsun, eşinin yerinde bir Mahmut var. O Mahmut’a kayyum diyoruz, ne diyelim.”