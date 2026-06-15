Mutlak butlan kararına karşı CHP il başkanlarının önmeli bölümü seçilmiş CHP lideri Özgür Özel’e destek vermişti. Butlan yönetimi başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere il başkanı arayışında.



Bu iller için il başkanı ataması yapılması planlanıyor. Genel Merkez yönetimi il ve ilçe başkanlarına toplantı çağrısı yapacak. Bu toplantının ardından yeni atamalara karar verileceği belirtildi. İlk aşamada ise İstanbul, Ankara ve İzmir’e yeni il başkanı ataması yapılacağı belirtildi.



KAYYUM GÜRSEL TEKİN'E DE KOLTUK VERECEK



İstanbul’a konan tedbir kararı sonrası il başkanlığında Özgür Çelik ve Gürsel Tekin arasında ikilik oluşmuştu. Genel Merkezin Gürsel Tekin’in bir kez daha atamasını yapacağı kaydedildi. Örgütte ise atama değil seçim olması gerektiği belirtilirken, kurultay talepleri artıyor. Mutlak butlan kararının ardından 74 il başkanı ortak açıklama yaparak, 25 Temmuz’dan önce kurultayın toplanmasını talep etmişti.