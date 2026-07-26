Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine atanmasının ardından birçok ilde başlayan istifa dalgası Elazığ'a da yansıdı. CHP Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanı Canberk Aydın, il ve ilçe gençlik kolları örgütleri adına yaptığı açıklamada, ortak iradeyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

“ÖRGÜT İRADESİNİ YOK SAYAN ANLAYIŞIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"



Yazılı açıklama yapan Canberk Aydın, bugüne kadar birlikte görev yaptıkları CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İl Başkanı Av. Çağlar Duran, Kadın Kolları İl Başkanı Ayten Çekil ve tüm örgüt üyelerine teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarı diledi.



Aydın, siyaset anlayışlarının kişilere değil ilkelere, makamlara değil örgüt iradesine dayandığını belirterek, mahkeme kararıyla yürüyen sürecin CHP'nin demokratik meşruiyetine gölge düşürdüğünü savundu.

"CHP'NİN GELECEĞİNİ ÜYELER BELİRLEMELİ"



Açıklamada, CHP'nin geleceğinin mahkeme kararlarıyla değil, üyelerin ve delegelerin özgür iradesiyle şekillenmesi gerektiği vurgulandı. "Örgütün iradesini yok sayan hiçbir anlayışın parçası olmayacağız" denilen açıklamada, gençlik örgütlerinin bugüne kadar makam için değil, ilke ve demokrasi mücadelesi için siyaset yaptığı ifade edildi.

Elazığ İl Gençlik Kolları ile ilçe gençlik kolları örgütleri, demokrasiye ve örgüt iradesine bağlılıklarından taviz vermeyeceklerini belirterek görevlerinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu.