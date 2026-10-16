Halk TV'nin İstanbul'daki binasına çarşamba günü sabahın erken saatlerinde polis operasyon düzenlendi. Televizyon yayını durduruldu ve kanala kayyum atandı. Halk TV emekçileri gece geç saatlere kadar kanalı terk etmemişti. Kayyum, Halk TV çalışanlarını zorunlu izne çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamasında, Mahiroğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantıları üzerinden BUSTECH’in kurulmasını sağladığı, ihalelerden haksız menfaat elde ettiği ve 14,4 milyon lira kayıtsız rüşvet aldığı iddialarına yer verdi.

HALK TV EMEKÇİLERİNE 'İZİN' MESAJI

Operasyonun ardından kanal çalışanları, yaşanan gelişmelere rağmen gece geç saatlere kadar binayı terk etmedi. Halk TV emekçileri, gün boyunca kanaldaki gelişmeleri takip etmeyi sürdürdü. Kayyum yönetimi ise aldığı kararla Halk TV çalışanlarını zorunlu izne çıkardı. Operasyonla başlayan süreçte kanalın yayın faaliyetlerinin yanı sıra çalışanların çalışma düzeninde de değişikliğe gidilmiş oldu.

Kanalın ne zaman yeniden yayına başlayacağına ve çalışanların görevlerine ne zaman döneceğine ilişkin ise bilgilendirme yapılmadı. Çalışanlar bir hafta izne çıkarıldı. Kayyum yönetiminden gelen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Halk TV Çalışanları;

Şirket yönetimimizin kararı doğrultusunda, birim yöneticileriniz tarafından sizlere aksi belirtilmediği sürece, çalışma düzeninde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde 16.10.2026 tarihinden 23.10.2026 tarihine kadar idari izinli sayılmaktasınız.

Bilginize..."

CAFER MAHİROĞLU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamaları reddeden Cafer Mahiroğlu ise hakkındaki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun doğru olmadığını öne sürdü ve kayyum kararının durdurulmasını istedi. Başsavcılık, gözaltı kararı verilenlerden dördünün yurt dışında, birinin ceza infaz kurumunda bulunduğunun belirlendiğini, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

17 GÖZALTI KARARI

Aynı zamanda 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden 12'sinin gözaltına alındığı geri kalan dört kişinin yurt dışında, birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi.

BAHADIR ÖZGÜR DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyondan 1 gün sonra, fon vurgununa ilişkin haberleriyle gündeme gelen gazeteci Bahadır Özgür, “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Halk TV'ye operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi bugün itibarıyla adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Özgür geçtiğimiz saatlerde adliyeye sevk edilmesinin ardından yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.