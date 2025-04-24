Diyabetli Çocuklar Vakfı (DİYAÇEV) ve Şişi Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Şişli’deki diyabetli çocuklara Şeker Ölçüm Cihazı (Sensör) için her ay 5 bin TL’lik ödeme yapıyordu.

ASKIYA ALINDI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine kayyum olarak atanan Şişli Kayyumu Cevdet Ertürkmen ise bu yardımı askıya aldı.

Çocuğu için yardım alan yurttaş, T.P. SÖZCÜ’ye, “Kayyum atandığından bu yana hiçbir sosyal yardımı alamıyoruz. Belediyeyi aradığımızda da, ‘Her şeyi askıya aldık’ deniliyor. Şişli’de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün bize verdiği bilgiye göre zaten 5 tane diyabetli çocuk var. Emrah Başkan döneminde bu 5 çocuğa yardım yapılıyordu” dedi. Prof. Dr Şükrü Hatun da kayyumu uyardı. Hatum, “Bu çok önemli çocuk dostu program için Şişli’nin seçilmiş belediye başkanı, değerli dostumuz Emrah Şahan’a çok teşekkür ederiz. Dileğimiz Şişli Belediyesi’nin diyabetli çocuklara olan desteğinin planlandığı gibi devam etmesidir” dedi.