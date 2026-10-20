Van Büyükşehir Belediyesi 10 yıldır kayyum yönetiminde. Bu süre içinde seçilen 3 belediye başkanı da terör örgütü ile bağlantıları ve hapis cezaları nedeniyle görevden alındı yerlerine 3 ayrı Van Valisi kayyum olarak atandı.

SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR

Kayyumlar döneminde Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 517 taşınmazı satıldı. Merkezin yanı sıra Edremit ilçesinde 25, İpekyolu ilçesinde 270 satışı yapıldı. 13 Mart 2024 tarihinde 8 milyar ira olan borç da katlandı ve 25 milyar liraya yükseldi.

DEM Van Millervekili Zülküf Uçar TBMM’de yaptığı açıklamada “Van’da asırlık trafik sorunu var, hastane sorunu, ulaşım sorunu var, hiçbiri çözülmüyor. Belediyenin mal varlığı da talan ediliyor” dedi ve şunları söyledi:

BORÇ KATLANDI

“Kayyum döneminde Büyükşehir Belediyesi’ne ait 517 taşınmaz satılmış. Aynı dönemde belediyenin borcu 25 milyara çıkmış, eski parayla 25 katrilyon. Büyükşehir Belediyesi’ni biz 2024 seçimi sonrası 8 milyar lira borçla devraldık.

AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın fondan çalmış olduğu paranın 12 katı borç yapılmış. Birçok belediyenin SGK ve geçmişten gelen borçları nedeniyle kaynakları kesildi. İller Bankası kredi vermiyor.”

3 BAŞKAN 3 VALi

Van’da 2016 yılında Belediye Başkanı Bekir Kaya görevden alındı yerine Van Valisi İbrahim Taşyapan kayyum oldu. 2019’da ise başkan seçilen Bedia Özgökçe görevden alındı yerine Van Valisi Emin Bilmez kayyum olarak atandı. Son olarak da 2024’deki seçimi kazanan Abdullah Zeydan 3 yıllık hapis cezası nedeniyle görevden alındı ve yerine kayyum olarak Van Valisi Ozan Balcı getirildi.