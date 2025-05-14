Terör suçlamasıyla tutuklanarak görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kayyum iptali istemiyle açtığı davada 'yeni sürece' atıfta bulundu. Mahkeme, 15 gün içerisinde kayyum iptali istemiyle açılan davayı karara bağlayacak. Karar, taraf avukatlarına tebliğ edilecek.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, Özer davada terör örgütü PKK'nın kendini feshine de değindi.

Özer şu ifadeleri kullandı:

Dolayısıyla sizin bugün burada vereceğiniz karar, Türk İdare Hukuku açısından bir milat olacaktır. Bölge halkı adına konuşarak, ülkemizde desteklediğimiz barış sürecinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Bu süreç, hem iktidar hem de muhalefet partileri için kritik bir noktadadır ve bugün burada vereceğiniz karar, bu süreci güçlendirecek ve tarafları rahatlatacak bir adım olacaktır. Açık kaynaklardan da takip ettiğiniz üzere, kayyum meselesi barış sürecinin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır.

Bu karar, yalnızca CHP'yi değil, diğer siyasi partileri de olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle, hukuki yoldan vereceğiniz karar, hem süreci rahatlatacak hem de iradeye müdahaleye karşı yasal, vicdani ve demokratik bir duruş sergileyecektir."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü AKP grup toplantısında terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından kayyum uygulamasının da yeniden istisna hale geleceğini söyledi.

Erdoğan aynı zamanda belediyelerin yetkilerine dönük de düzenleme sinyali verdi.