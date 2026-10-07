Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, firma sahiplerinden belediyeden aldıkları hakedişlerin ortalama yüzde 20’si oranında para talep edildiği tespit edildi. Dosyaya giren ses kayıtlarında, bir firma sahibinin hakedişlerini alabilmek için 3 milyon lira verdiğine ve Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’a para aktarıldığına ilişkin anlatımlar yer aldı. Namık Çebi İnşaat’a yapılan hakediş ödemelerinin ardından yaklaşık yüzde 20 oranında nakit çekildiği belirlenirken, MASAK raporunda Ulutaş’ın para transfer işlem hacminin 2025’te 231 milyon 26 bin liraya yükseldiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin lira nakit para, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat ve 2 lüks marka saat ile çeşitli altın ve ziynet eşyalarının ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca, ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketler üzerinde kalması amacıyla organizasyon yapıldığı, işi alan firma sahiplerinden ise belediyeden aldıkları hakedişlerin ortalama yüzde 20’si oranında para talep edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 3 gizli tanığın ifadesine başvurulduğu, üç tanığın da benzer yönde beyanda bulunduğu öğrenildi. Dosyaya giren ses kayıtlarından birinde, Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak’ın hakedişlerini alabilmek amacıyla ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz’ın yeğenine Esenyurt Seyrantepe’deki bir pastanede 3 milyon TL verdiğine ilişkin anlatımlar yer aldı. Tespitlere göre, söz konusu para tesliminin ardından şirketin hakedişleri ödendi. Bir başka kayıtta ise Erhan Toprak’ın, ASM firması sahibi Salih Yılmaz aracılığıyla Yusuf Ulutaş’a para verdiğine yönelik ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

15 AYRI HAKEDİŞTEN YÜZDE 20 KOMİSYON İDDİASI

Soruşturma kapsamında ‘Namık Çebi İnşaat’a ilişkin mali ve teknik incelemeler yapıldı. Tespitlere göre, belediye tarafından şirkete hakediş ödemesi yapıldıktan sonra aynı gün veya bir gün içerisinde hakediş tutarının yaklaşık yüzde 20’sine karşılık gelen miktarlarda nakit para çekildiği belirlendi. 10 milyon liralık hakedişin ardından yaklaşık 2 milyon 100 bin lira, 5 milyon liralık hakediş sonrasında ise yaklaşık 1 milyon 125 bin lira nakit çekildiği tespit edildi. Yaklaşık 15 ayrı hakediş ödemesinde aynı yöntemin tekrarlandığı belirlendi. Belirlemelere göre, şirket hesaplarından nakit paraları çeken Namık Çebi ile şirket çalışanları Doğancan Güzel, Cemalettin Çağlayan ve Harun Berber, para çekimlerinin kısa süre ardından Yusuf Ulutaş’ın rüşvet paralarının tesliminde aracı olarak kullandığı değerlendirilen İbrahim Doğancıoğlu ve Anıl Alioğlu ile aynı bölgelerde baz sinyali verdi. Ardından bu iki isim ile Yusuf Ulutaş’ın aynı gün veya birkaç gün içerisinde baz sinyaline göre beraber oldukları tespit edildi.

'ESENYURT'A DA SAĞLAM OLDUĞU SÖYLENDİ'

Namık Çebi ile Erkan Çebi arasında geçen bir konuşmada, Erkan Çebi’nin Bağcılar Belediyesi'ndeki bir otopark ihalesini gündeme getirerek "ekibin sağlam olduğunu" söylediği ve ihaleye girip girmeyeceğini sorduğu belirtildi. Namık Çebi’nin ise konuşmada, bir daha belediye işine girmek istemediğini, Esenyurt’ta da sağlam olduğunun söylendiğini ancak burada kendisini kaptırdığını söylediği tespit edildi.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCILARI ARASINDAKİ KONUŞMA: PARA YUSUF'TA DÖNÜYOR

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi'nin eski başkan yardımcılarından Ümit Ünal ile Turgay Erence arasında gerçekleşen konuşmada Ünal’ın, belediyenin asfalt ihalesini alan firmanın işi sahada gerektiği şekilde yapmadığı için geçici kabulünü yapmadığını anlattığı belirlendi.

Ünal’ın söz konusu firma ile Yusuf Ulutaş arasındaki ilişkiye yönelik olarak "Firmanın Yusuf Ulutaş’ı beslediği" ifadesini kullandığı tespit edildi. Ümit Ünal ile Bekir Çelik arasındaki görüşmede ise Çelik’in Esenyurt’ta bir işi bulunduğunu söyleyerek belediyede "anahtarın kim olduğunu" sorması üzerine Ümit Ünal’ın, "Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş, Can’ın (kayyum belediye başkanı Can Aksoy) anahtarı da o, para Yusuf’ta dönüyor" dediği kayıtlara yansıdı.

MASAK RAPORU: 250 MİLYON LİRALIK HAK EDİŞ BEDELİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Yusuf Ulutaş’ın hesaplarındaki para hareketlerinde 2025 yılında artış yaşandığı yazıldı. Rapora göre Ulutaş’ın para transfer işlem hacmi 2017’de 601 bin TL, 2018’de 1 milyon TL civarında gerçekleşirken, 2019-2021 yıllarında yıllık ortalama 400 bin TL seviyesinde seyretti. Para hareketi 2022’de yaklaşık 10 milyon TL, 2023’te 8,5 milyon TL, 2024’te 10,6 milyon TL olarak belirlendi. 2025 yılında ise rakam bir anda 231 milyon 26 bin TL’ye yükseldi. Rapora göre, Yusuf Ulutaş’ın rüşvet talep ettiği ileri sürülen şirketlere ödenen hak ediş bedellerinin toplamı 248 milyon 56 bin 808 TL olarak hesaplandı.