İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı.

Yeni operasyonda gözaltına alınan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hasan Otman, belediye iştiraki ESPAŞ'ın Genel Müdürü İbrahim Albayrak ve Yusuf Ulutaş'ın şoförü Kerem Aslan hakkında tutuklama kararı verildi.

Yusuf Ulutaş'a ait olduğu belirtilen paranın bulunduğu evde HTS kaydı tespit edilen Esenyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çilem Bölük ile Ulutaş'ın sekreteri, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Esenyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Güler Çınar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVLERDE MİLYONLARCA DOLAR BULUNMUŞTU

Soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira nakit para ele geçirildi. Evde ayrıca 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 lüks marka saat ve çeşitli altın ve ziynet eşyaları bulundu.

Ulutaş'ın kiraladığı boş dairede yapılan aramada ise 7 milyon dolar ve 400 bin avro nakit para bulundu.

HAKEDİŞLERİN YÜZDE 20'SİNİN İSTENDİĞİ İDDİASI

Soruşturmadaki tespitlere göre, ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketler üzerinde kalması amacıyla bir organizasyon kurulduğu ve işi alan firma sahiplerinden belediyeden aldıkları hakedişlerin ortalama yüzde 20'si oranında para talep edildiği belirtildi.

Dosyada, Topraköz firmasının sahibi Erhan Toprak'ın hakedişlerini alabilmek için ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz'ın yeğenine Seyrantepe'deki bir pastanede 3 milyon lira verdiğine ilişkin ifadeler yer aldı. Soruşturmadaki tespitlere göre para tesliminin ardından şirketin hakedişleri ödendi. Bir başka kayıtta da Toprak'ın, Yılmaz aracılığıyla Ulutaş'a para verdiğine yönelik ifadeler bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce, aralarında Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy da görevden alınmıştı.