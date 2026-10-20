Çanakkale ve Balıkesir sınırları içerisinde yer alan Kaz Dağları, yeni bir böcek türünün keşfine ev sahipliği yaptı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından gerçekleştirilen keşifte, bilim dünyası için yeni bir böcek türü tespit edildi.

SARIKIZ TEPESİ’NDE BULUNDU

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, böcek türü Kaz Dağları'nın 1705 metre rakımındaki Sarıkız Tepesi'nde, halk arasında kardikeni olarak bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde bulundu.

YENİ TÜRE BİTKİSİNDEN ESİNLENEN İSİM VERİLDİ

Keşfedilen böceğe, beslendiği konukçu bitkiyle bağlantılı olarak Anuromyzus acantholimonis adı verildi. Türün bilimsel özelliklerinin belirlenmesi ve yakın akrabalarıyla karşılaştırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Doç. Dr. Şahin Kök'ün Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği araştırmada, yeni türün dünyadaki yakın akrabaları ayrıntılı biçimde incelendi. Çalışma kapsamında bu türlerin morfolojik özelliklerini ele alan kapsamlı bir revizyon da yapıldı.

BİLİMSEL DERGİDE YAYIMLANDI

Yeni böcek türünün keşfini ve yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren araştırma makalesi, hayvan taksonomisi alanında otorite kabul edilen bilimsel dergide yayınlandı.