Dün Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde meydana gelen kaza şöyle gelişti:

Y.U.K., kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs şarampole devrilirken, içerisindeki 'Gönül Dağı' dizisinin oyuncusu Berk Atan ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaburgası kırılan Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor.

"AĞRISI ÇOK"

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada da şöyle denildi:

"Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok."

"Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil."