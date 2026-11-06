Kaza sonrası alev alan araçta 2 kişi yanarak can verdi

Kaza, saat 18.30 sıralarında Paşaköy yakınlarındaki bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, T.B. yönetimindeki 17 HL 011 plakalı TIR ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin cansız bedenleri bulundu. Cenazeler, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan TIR şoförü T.B. de aynı hastanede tedavi altına alındı. T.B.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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