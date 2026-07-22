Emirdağ ilçesinde K.Ç. (54) idaresindeki 26 AEG 432 plakalı otomobil, Davulga beldesi yakınlarında F.Ç'nin (75) kullandığı 26 ACB 664 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından otomobilinde yangın çıkan sürücü K.Ç. yaşamını yitirdi, S.Ç. (54) ile sürücü F.Ç. ise yaralandı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. K.Ç'nin cenazesi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.