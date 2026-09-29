Kaza sonrası araç ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. Bursa istikametine seyreden Naim Arslan'ın kullandığı otomobil, Elmalık köyüne dönmek için sola manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen E.D. yönetimindeki 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünerek savrulurken, minibüs ise refüjü aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, otomobil sürücüsü Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.