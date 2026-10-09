Kaza sonrası araçlar bu hale geldi, 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara-Kayseri kara yolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Halil Özdemir'in kullandığı 06 HH 847 plakalı otomobil ile Necati Karakoç'un yönetimindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Necati Karakoç ile aynı araçta bulunan Kezban Karakoç ve Nazlı Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araçtaki sürücü Halil Özdemir ise yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili olduğu öğrenildi.