Kaza, saat 20.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüleri ve yakınları arasında tartışma çıktı. TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada B.D., M.A.D. ve S.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavilerine başlandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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