Kaza, Batman Çevre Yolu Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Aydın E. (59) yönetimindeki 21 LD 333 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer B. (30) idaresindeki 06 BIG 213 plakalı bir bankaya ait para nakil minibüsü çarpıştı. 15 KİŞİ YARALANDI Yolcu minibüsü sürücüsü Aydın E. ile araçta bulunan 5’i çocuk, 12 yolcu ve para nakil minibüsündeki sürücü Ömer B. ile yanındaki Ömer B. (24) olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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