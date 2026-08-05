Düzce'nin Konuralp Orhangazi Mahallesi Beçi ışıkları mevkisinde gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 81 AGA 44 plakalı cip, önce bir motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan cip sürücüsü, yaklaşık 2 kilometre ileride Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde 35 AR 2148 plakalı otomobile çarparak durabildi.

KAZA SONRASI ARBEDE YAŞANDI

İkinci kazanın ardından araç sürücüleri arasında arbede çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3.78 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde cip sürücüsünün 3.78 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücüye 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 326 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran araç sahibine de 40 bin TL ceza uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.