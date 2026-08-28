Samsun-Sinop karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Olay, Yakakent ilçesinde gerçekleşti. N.A. idaresindeki 17 FY 329 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve İ.A.'nın kullandığı 16 ACR 240 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kazada bulunan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. olmak üzere toplam 10 kişi, yakın çevrelerindeki Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.