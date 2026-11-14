Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Abdullah Polat (37) yönetimindeki 63 AJR 398 plakalı otomobil, yol kenarında ilerleyen kepçeye arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Sürücü Abdullah Polat ile yanında bulunan eşi Seher Polat (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin araçta bulunan çocukları Asiye Polat (5) ve İbrahim Halil Polat (7) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin kepçeye hızla arkadan çarptığı ve olay yerinde bekleyen yolcuların kıl payı kurtulduğu anlar kaydedildi.
Kepçenin plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.