Kaza, Kahramankazan ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde bulunan Anadolu otoyolunda meydana geldi. Bolu’dan Ankara yönüne giden G.G. (33) idaresindeki 06 FM 1446 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde bulunan S.Ç. (36) idaresindeki 06 FAS 821 kamyona arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kamyonette yolcu olarak bulunan Aydın Altın’nın (46) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan S.Ç. ve G.G. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında kamyonette bulunan karpuzların yola dökülmesi nedeniyle trafik akışı bir tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Karayolunda araç kuyruğu oluşurken, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı