Kaza, dün akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi’nden Fevzi Çakmak Caddesi’ne geçmek isteyen M.K. yönetimindeki motosiklete, karşı yönden gelen otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen sürücü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü ile arkadaşı kazada yara almazken, otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde 3.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Taraflar arasında devam eden tartışma sırasında alkollü sürücü, motosikletliye saldırdı. Çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Yaşananlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.