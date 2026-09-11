China General Nuclear Power Group (CGN) tarafından geliştirilen Gen III+ sınıfındaki Hualong One 2.0 tasarımı, artırılmış otomasyon seviyesi ve sadeleştirilmiş yapısıyla dikkat çekerken, kaza anında insan müdahalesine duyulan ihtiyacı en aza indirmeyi hedefliyor.

7 GÜNE KADAR İDARE EDİYOR

Yeni reaktörün en göze çarpan özelliği, gelişmiş güvenlik mimarisi olarak öne çıkıyor. Olası bir kaza durumunda ilk 72 saat boyunca herhangi bir operatör müdahalesine gerek duymayan sistem, kaza şartları altında yedi güne kadar kendi kendine çalışabilme kabiliyetine sahip bulunuyor.

Önceki modelin çok katmanlı savunma anlayışını koruyan Hualong One 2.0'da, 14 farklı güvenlik özelliği optimize edilirken otomatik işletim oranı da yüzde 66 oranında artırıldı.

Teknolojik geliştirmelerin yanı sıra fiziki yapıda da ciddi bir sadeleşmeye gidildi. Reaktörün boru hattı uzunluğu yüzde 31, vana sayısı ise yüzde 25 oranında azaltılarak muhtemel arıza noktaları minimize edildi.

Binaların fiziki hacmini yüzde 21 oranında küçülten şirket yetkilileri, kritik ekipmanlarda yüzde 100 yerlilik oranına ulaşıldığını ve tasarım aşamasından önce yüzlerce farklı optimizasyon testi yapıldığını bildirdi.

37 REAKTÖRÜN İNŞAAT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Küresel ölçekte nükleer kapasitesini hızla artıran Çin'de bugüne kadar ilk jenerasyon Hualong One teknolojisine sahip 10 reaktör ticari faaliyete geçerken, 37 reaktörün daha inşaat süreci devam ediyor. Çin Devlet Konseyi'nin son onaylarıyla birlikte Hualong One 2.0 da kağıt üzerindeki bir proje olmaktan çıkarak saha uygulamasına geçiyor. Yeni reaktörün ilk gösterim projesi, Guangdong eyaletindeki Taipingling Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü fazında hayata geçirilecek.