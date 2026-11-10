Bingöl'ün Karlıova ilçesi Toklular köyü mevkisinde 25 Ekim'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan jandarma uzman çavuş Yakup Nazlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada Nazlı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı. Genç Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Nazlı için Genç ilçesindeki Abdurrahman Özge Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Nazlı'nın cenazesi, namazın ardından Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, jandarma personeli, Nazlı'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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