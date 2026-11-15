Bursa'da Cihat Çiftçi (28), sıfır kilometre satın aldıktan yaklaşık üç ay sonra kaza yaptığı elektrikli aracının hava yastıklarının açılmaması üzerine firmaya dava açtı. Çiftçi'nin avukatı Özgür Coşkun, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 1 milyon liralık manevi tazminat davasının sürdüğünü söyledi.

Kaza, 30 Kasım 2025'te Bursa Çevre Yolu Yıldırım çıkışı yakınlarında meydana geldi. Müteahhitlik yapan Çiftçi, İnegöl yönüne giderken yağış nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti. Kendi etrafında dönen araç, önce sağ, ardından sol ve yeniden sağ bariyerlere çarparak durdu.

Çiftçi kazadan yara almadan kurtuldu. Yanındaki arkadaşı İ.A. ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aracının hava yastıklarının açılmadığını fark eden Çiftçi, ertesi gün firmanın müşteri hizmetlerini aradı.

“ARACIMIZ AKILLI” YANITI VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Aracı Ağustos 2025'te aldığını belirten Çiftçi, tercihinde güvenli olduğuna ilişkin araştırmalarının ve çevresinden aldığı tavsiyelerin etkili olduğunu anlattı. Kazada aracın şasi ve diğer bölgelerinde büyük hasar oluştuğunu söyleyen Çiftçi, müşteri hizmetleriyle görüşmesini şöyle aktardı:

“Aldığım yanıt, ‘Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı’ oldu.”

Çiftçi, kazada kendisinin başını sol tarafa vurduğunu, emniyet kemeri takılı olan arkadaşının ise bel bölgesinden darbe aldığını söyledi. Firmanın yanıtının ardından hukuki yollara başvurduğunu belirten Çiftçi, “Aracı aldığıma pişman değilim ama güvenlik önlemleri açısından bu kusuru gördüğüm için tekrardan aynı araca binmeye biraz daha korkularım var” dedi.

AVUKATI: BİLİRKİŞİ RAPORUYLA DA TESPİT EDİLDİ

Avukat Özgür Coşkun, mahkemeye başvurarak araçta inceleme yapılmasını istediklerini belirtti. Coşkun, aracın darbe emicilerinin koptuğunu, şasilerinin büküldüğünü ve her bölgesinin darbe aldığını ifade ederek, bu hasara rağmen hava yastıklarının açılmadığının bilirkişi raporuyla da tespit edildiğini söyledi.

Hava yastıklarının açılmamasını gizli ayıp olarak ileri sürdüklerini anlatan Coşkun, yapılan tespitlerin ardından müvekkili adına manevi tazminat davası açtıklarını kaydetti.

Coşkun, aracın perte ayrıldığını, Çiftçi'nin artık başka marka bir araç kullandığını belirtti. Müvekkilinin kazadan sonra araç güvenliği konusunda tedirginlik yaşadığını da dile getirdi.