Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada 41 yaşındaki iş insanı Murtaza Topal’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından alev alan otomobilde yangın kısa sürede büyüdü. Kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan G.Ç. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. G.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi ise morga götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan araştırmada ölen kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi. Murtaza Topal’ın 2008-2009 yıllarında AKP İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği görevini yürüten Salih Koca’nın yeğeni olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.